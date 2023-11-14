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Финляндия готовит предложение по закрытию пунктов пересечения границы с РФ

Максим Крюков
14:52 14.11.2023
По словам главы МВД Финляндии, ведомство в срочном порядке предлагает ввести меры, позволяющие ограничить пересечение границы и закрыть пропускные пункты.
Финляндия готовит предложение по закрытию пунктов пересечения границы с РФ
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Хельсинки может ограничить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией вплоть до их закрытия. О подготовке соответствующего предложения Министерства внутренних дел Финляндии сообщила глава ведомства Мари Рантанен.

«Попасть из России в Финляндию стало возможным, несмотря на отсутствие необходимых документов. То есть мы говорим о нелегальной миграции», - передает ее слова финский телеканал Yle.

Глава МВД добавила, что ситуацию уже обсудили на уровне президента и министров, ответственных за внешнюю политику и безопасность страны.

В материале говорится, что с начала августа 2023 года в значительной степени увеличилось количество просителей убежища, которые пытались пересечь восточную границу Финляндии без необходимых для этого документов. Отмечается, что речь идет о гражданах третьих стран, использовавших РФ как транзитное государство. После пересечения границы они подают запрос на получение убежища в Финляндии.

Накануне Финляндия оповестила посольство РФ о запрете въезда в страну на велосипедах. Финские власти уточнили, что ограничение вступит в силу с 00.00 15 ноября 2023 года на неопределенный срок.

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