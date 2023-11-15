Собянин подарил свои часы бойцу на пункте приема на контрактную службу

Смущенный боец попробовал было отказаться, но столичный мэр проявил настойчивость.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил свои часы бойцу Вооруженных сил России на пункте приема на военную службу по контракту.

Собянин поблагодарил бойцов, предложив одному их них свои часы.

«Да не, ну что вы...» - попробовал было отказаться боец.

Но мэр проявил настойчивость.

«Ну что "ну что вы". Держи, на память», - сказал Собянин.

Также градоначальник заявил, что российская столица досрочно завершила план по набору бойцов. При этом было отмечено, что желающих поступить на службу много, поэтому в одиночестве никто из записывающихся на контракт не окажется.

Ранее Собянин и Цивилева посетили Центр амбулаторной медпомощи участникам специальной военной операции.