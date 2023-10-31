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Собянин и Цивилева посетили Центр амбулаторной медпомощи участникам СВО

Тимур Шерзад
17:14 31.10.2023
Центр создан на базе Госпиталя для ветеранов войн №3 на Стартовой улице.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: mos_sobyanin, Telegram
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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетили Центр амбулаторной медицинской помощи участникам специальной военной операции, который открылся несколько месяцев назад. 

«Новая поликлиника является структурным подразделением Госпиталя для ветеранов войн №3, врачи которого имеют огромный опыт лечения и реабилитации участников вооруженных конфликтов», - охарактеризовал центр Собянин. 

В основе центра - мультидисциплинарный подход. С пациентом работает сразу команда врачей, в зависимости от состояния его здоровья и медицинских показаний. 

В распоряжении врачей имеется современная медицинская техника. Компьютеры центра подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе. 

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