Собянин объявил о досрочном выполнении Москвой задания по контрактникам

В армию записались более 22 тысяч человек с начала года.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном выполнении задания по контрактникам на текущий год в российской столице.

«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны», - сказал он в Едином пункте отбора на военную службу по контракту.

По словам градоначальника, с начала года на службу в армию записались свыше 22 тысяч человек, однако набор добровольцев продолжается, и желающих пополнить их ряды много.

Мэр поблагодарил молодых людей за желание заключить контракт с Минобороны и принять участие в военной операции по защите Донбасса. Он также пожелал будущим бойцам вернуться с победой. Собянин снял с руки часы и подарил одному из присутствующих.