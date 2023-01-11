Посол РФ: решение Пентагона обучать боевиков ЗРК Patriot говорит об участии США в конфликте

Так Анатолий Антонов прокомментировал предстоящую подготовку украинских националистов к применению ЗРК Patriot на территории США.

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Решение Пентагона проводить обучение украинских националистов по использованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot доказывает участие Соединенных Штатов Америки в украинском конфликте. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», - приводит его слова РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что украинские националисты приступят к освоению американских систем противовоздушной обороны Patriot уже на следующей неделе. По его словам, в ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 боевиков.

Ранее дипломат опроверг заявление США об «оборонительном характере» передаваемого киевским властям оружия. Анатолий Антонов особо отметил, что решение Белого дома о передаче Украине БМП Bradley «стало подтверждением, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона».