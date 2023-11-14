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Президенты России и Египта обсудили последние события в секторе Газа

Максим Крюков
22:20 14.11.2023
Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обсудили поставки гуманитарной помощи в Газу и эвакуацию из анклава иностранцев.
Президенты России и Египта обсудили последние события в секторе Газа
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси последнее развитие событий в секторе Газа. Об этом сообщили в Кремле.

Кроме того, главы государств обсудили поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и проведение эвакуации из анклава иностранцев, а также выразили глубокую обеспокоенность в связи с беспрецедентным ростом жертв среди мирных граждан, включая тысячи детей и женщин.

Также сообщается, что российский и египетский лидеры пришли к соглашению по активизации международных усилий для прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Накануне вечером в Москву из Каира прилетела первая группа граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. В аэропорт Домодедово 70 россиян доставил спецборт МЧС России. Сегодня из египетской столицы вылетела вторая группа российских граждан. По данным чрезвычайного ведомства, на борту Ил-76 находятся 98 человек.

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