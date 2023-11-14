Спецборт МЧС с 98 россиянами из сектора Газа вылетел из Каира в Москву
Самолет Ил-76 доставит покинувших сектор Газа граждан России в аэропорт Домодедово.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставит в РФ 98 граждан страны, которые ранее покинули территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.
По данным чрезвычайного ведомства, воздушное судно должно приземлиться в аэропорту Домодедово. Также были опубликованы кадры посадки эвакуированных из анклава россиян.
Накануне вечером в Домодедово сел спецборт МЧС РФ, который доставил в Москву первую группу российских граждан из сектора Газа. Семьдесят человек встретили сотрудники оперативного штаба. Прибывших в столицу обеспечили питанием, водой и теплыми вещами, уделив особое внимание детям.