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МЧС опубликовало кадры прибытия эвакуированных из Газы россиян в Москву

Ян Брацкий
23:34 13.11.2023
Прибывших из сектора Газа россиян обеспечили питанием, водой и теплыми вещами, уделив особое внимание детям.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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Спецборт МЧС России доставил первую группу россиян из сектора Газа в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово, группу из 70 человек встретили сотрудники оперативного штаба.

Для нуждающихся развернули пункты временного пребывания, эвакуированным из зоны палестино-израильского конфликта помогут с восстановлением документов и окажут всю необходимую помощь. Прибывших обеспечили питанием, водой и теплыми вещами, уделив особое внимание детям.

В Египте продолжается работа по приему российских граждан, перешедших через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. Сегодня пункт пропуска пересекли 99 человек, в том числе 26 мужчин, 30 женщин и 43 ребенка. Ранее сообщалось, что эвакуированные из сектора Газа находятся в удовлетворительном состоянии. Перед отправкой в Москву их осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф.

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