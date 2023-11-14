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Экс-защитник Березуцкий призвал спортсменов уезжать из России «ради прогресса»

Владимир Рубанов
14:21 14.11.2023
Василий Березуцкий сейчас проживает в Испании. Ни он сам, ни его брат-близнец никогда не выступали за иностранные клубы.
Экс-защитник Березуцкий призвал спортсменов уезжать из России «ради прогресса»
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что для спортивного роста российским спортсменам нужно уезжать из страны. Это заявление он сделал в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Если футболист хочет чего-то добиться на высоком уровне, «то сейчас надо 100% уезжать», сказал спортсмен. В России можно только зарабатывать деньги, считает бывший «армеец».

По словам Березуцкого, уезжать нужно «куда угодно», потому что спортсмен тратит на развитие 15-20 лет, а потом ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах.

Василий Березуцкий сейчас проживает в Испании. Ранее он говорил, что если у футболиста есть одинаковые предложения из России и из-за границы, то нужно оставаться дома. Ни он сам, ни его брат-близнец никогда не выступали за иностранные клубы. Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Алексей выступал за ЦСКА с 2001 года, а Василий - с 2002-го.

Ранее главный тренер российской сборной Валерий Карпин после товарищеского матча со сборной Катара в сентябре этого года посоветовал спортсменам уезжать из РПЛ в иностранные клубы. В РФС раскритиковали этот призыв.

Позже бывший полузащитник ФК «Спартак» (Москва) и сборной России Егор Титов призвал российских игроков уезжать в команды из Европы, «потому что у нас нет прогресса».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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