Легенда «Спартака» Титов призвал российских футболистов уезжать в Европу

© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) и сборной России Егор Титов призвал российских игроков уезжать в команды из Европы.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса», - сказал он в интервью порталу Sport24.

Легенда красно-белых, сыгравший в 445 матчах в стане москвичей, добавил, что после отъезда иностранцев уровень российского чемпионата сильно упал.

С подобным призывом в начале сентября выступил также главный тренер российской сборной и ФК «Ростов» Валерий Карпин. По словам наставника, он видит разницу между уровнем игроков национальной сборной, которые выступают в европейских чемпионатах, и теми, кто остается на родине.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал слова Карпина. По мнению спортивного функционера, из-за подобных высказываний, звучащих от лица ключевого специалиста, Россия может вовсе лишиться талантливых футболистов. Колосков также отметил, что за рубежом российские спортсмены добивались успеха только благодаря сильной советской школе.