Полицейские провели более 50 обысков после беспорядков в Махачкале

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Полицейские провели больше 50 обысков после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы «Уйташ», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оргтехнику и телефоны, которые могут быть доказательствами причастности к организации и участию в массовых беспорядках.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводят сотрудники МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан. Они должны установить и задержать организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы.

По последним данным, задержаны 83 человека, которые принимали участие в противоправной деятельности.

В больницах Дагестана остаются пятеро пострадавших в ходе беспорядков в Махачкале, из них двое - в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Уголовное дело расследуется по статье «массовые беспорядки».