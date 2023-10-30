Полицейские провели более 50 обысков после беспорядков в Махачкале
Полицейские провели больше 50 обысков после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы «Уйташ», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оргтехнику и телефоны, которые могут быть доказательствами причастности к организации и участию в массовых беспорядках.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводят сотрудники МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан. Они должны установить и задержать организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы.
По последним данным, задержаны 83 человека, которые принимали участие в противоправной деятельности.
В больницах Дагестана остаются пятеро пострадавших в ходе беспорядков в Махачкале, из них двое - в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Уголовное дело расследуется по статье «массовые беспорядки».