Эвакуированные из Газы россияне находятся в удовлетворительном состоянии

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Эвакуированные из сектора Газа россияне находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

Отмечается, что эвакуированные допущены к перелету из Каира в Москву. В самолете их будут сопровождать медики. Среди вывезенных из сектора Газа россиян есть женщина на позднем сроке беременности.

Также имеется пятеро детей в возрасте до трех лет. Самому маленькому ребенку всего три месяца.

Напомним, сейчас первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян находится в столице Египта. Семьдесят человек автобусами доставили в один из отелей Каира.

В пути наших соотечественников сопровождали медики и психологи МЧС РФ. Эвакуированных обеспечили водой и питанием.