Ил-76 с 70 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в Москву

В МЧС России отметили, что на протяжении всего пути граждан РФ будут сопровождать медики и психологи ведомства.

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Самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся 70 российских граждан, покинувших территорию сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Отмечается, что на протяжении всего пути россиян будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ.

«Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле», - заявил глава ведомства Александр Куренков.

Ранее издание LIFE со ссылкой на МЧС сообщило, что к настоящему моменту КПП «Рафах» пересекли 98 граждан Российской Федерации. Уточняется, что людей направили в оперативный штаб ведомства в египетской столице.

Сегодня утром стало известно, что группу из 70 эвакуированных россиян доставили из сектора Газа в Каир. Людей автобусами доставили в один из отелей. В пути нашим соотечественникам оказывали помощь медики и психологи МЧС РФ. Эвакуированных также обеспечили водой и питанием.