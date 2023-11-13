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Израильский «Ялтам» обнаружил спрятанное на дне Средиземного моря оружие ХАМАС

Максим Крюков
14:51 13.11.2023
По данным ЦАХАЛ, под водой были найдены взрывные устройства, пояса со взрывчаткой, боеприпасы и надувные лодки.
© Видео: idfofficial, Telegram © Фото: idfofficial, Telegram
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Подразделения подводных миссий Военно-морских сил Израиля «Ялтам» с начала эскалации палестино-израильского конфликта обнаружили десятки единиц оружия и военной техники, принадлежащих движению ХАМАС, на побережье Средиземного моря рядом с сектором Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ, показав также кадры работы водолазов.

«Среди оружия и военной техники были взрывные устройства, пояса со взрывчаткой, боеприпасы, надувные лодки и многое другое», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских ВС.

В Армии обороны Израиля добавили, что бойцы спецназа и инженерных подразделений успешно обезвредили взрывоопасные находки.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о завершении окружения сектора Газа и выходу к морю. Отмечается, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля действовала в северной части анклава и достигла позиций вдоль побережья Газы. Старший советник израильского премьера Марк Регев заявил, что после завершения боевых действий силы безопасности Израиля останутся на территории анклава. По его словам, силы безопасности будут противодействовать возрождению ХАМАС в секторе Газа.

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