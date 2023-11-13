SHOT: супруга Кушанашвили подтвердила приступ у мужа на фоне переутомления

Сейчас он находится дома и пообещал выполнять все предписания врача.

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Сердечный приступ у Отара Кушанашвили случился из-за переутомления, плохого сна и стресса, сообщает SHOT со ссылкой на его супругу.

Сейчас состояние известного ведущего оценивается как стабильное. Он находится дома и пообещал выполнять все предписания врача. Ему придется больше отдыхать.

Минувшей ночью Кушанашвили был госпитализирован из столичного ресторана в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него диагностирован инфаркт миокарда.

Позже его состояние стабилизировалось. По данным SHOT, 53-летнему шоумену стало плохо в салоне сигар и алкоголя в Москве. Потом он покинул больницу под расписку.