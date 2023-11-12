Отара Кушанашвили доставили в реанимацию в тяжелом состоянии
По информации пиар-директора Кушанашвили, журналиста госпитализировали из столичного ресторана.
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Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии, сообщает RT.
Ранее пиар-директор журналиста подтвердил изданию, что Кушанашвили госпитализировали из столичного ресторана.
Источник паблика Mash сообщил, что у журналиста диагностирован инфаркт миокарда. Других подробностей инцидента с 53-летним телеведущим не приводится.