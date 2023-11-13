В стране и мире Врачи стабилизировали состояние Отара Кушанашвили Ян Брацкий Ранее стало известно о госпитализации журналиста Отара Кушанашвили в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Состояние известного российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили стабилизировалось. Об этом сообщается в его Telegram-канале. «Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем», - говорится в сообщении. Ранее стало известно о госпитализации Кушанашвили в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии. По данным СМИ, ведущий почувствовал себя плохо в одном из московских ресторанов. Экспертное мнение и аналитика