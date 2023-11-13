Врачи стабилизировали состояние Отара Кушанашвили
Ранее стало известно о госпитализации журналиста Отара Кушанашвили в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии.
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Состояние известного российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили стабилизировалось. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
«Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о госпитализации Кушанашвили в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии. По данным СМИ, ведущий почувствовал себя плохо в одном из московских ресторанов.