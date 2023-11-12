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В ЦАХАЛ заявили о попытках ХАМАС вывезти заложников из Газы под видом беженцев

Ирина Елагина
09:14 12.11.2023
Израильские военные в гуманитарных коридорах пытаются идентифицировать заложников среди беженцев.
В ЦАХАЛ заявили о попытках ХАМАС вывезти заложников из Газы под видом беженцев
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Боевики ХАМАС могут воспользоваться гуманитарным коридором и вывезти под видом беженцев заложников, которых они удерживают в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Я не могу вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции. Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме», - приводит ТАСС слова представителя военного командования Израиля.

Он пояснил, что разведка мониторит ситуацию, чтобы предотвратить перемещение заложников за пределы сектора Газа, но каких-либо блокпостов нет, и в крайнем случае остается надеяться на случай, что израильские военнослужащие заметят заложников в колонне беженцев.

«Они (израильские военные, - прим. ред.) кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно», - пояснил Конрикус.

Напомним, что после вторжения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября были захвачены в плен сотни мирных жителей, в том числе женщин, детей, пожилых людей. Среди них немало людей с двойным гражданством, в том числе пять-шесть россиян.

По данным арабским СМИ, достигнута договоренность между Израилем и ХАМАС об обмене заложников на палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Сейчас, по данным Politico, речь идет прежде всего об освобождении из плена пожилых людей.

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