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До шести граждан РФ могут находиться в заложниках в Газе

Анна Ушакова
11:30 01.11.2023
У посольства РФ есть информация об одной гражданке России, на данный момент проводится работа над ее освобождением.
До шести граждан РФ могут находиться в заложниках в Газе
© Фото: Ahmed Zakot, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В заложниках в секторе Газа могут находиться до шести россиян. Об этом сообщил российский посол в Израиле.

«Уже речь можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там. У нас есть понимание по крайней мере об одной женщине, гражданке России, сейчас мы активно работаем над тем, чтобы установить механизм ее передачи», - сказал посол Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Министерство иностранных дел России передало ХАМАС список россиян, которые могут находиться среди заложников. Глава отдела по внешним связям движения ответил, что на данный момент ведется поиск мирных граждан, которые находятся в заложниках.

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