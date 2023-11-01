До шести граждан РФ могут находиться в заложниках в Газе

У посольства РФ есть информация об одной гражданке России, на данный момент проводится работа над ее освобождением.

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В заложниках в секторе Газа могут находиться до шести россиян. Об этом сообщил российский посол в Израиле.

«Уже речь можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там. У нас есть понимание по крайней мере об одной женщине, гражданке России, сейчас мы активно работаем над тем, чтобы установить механизм ее передачи», - сказал посол Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Министерство иностранных дел России передало ХАМАС список россиян, которые могут находиться среди заложников. Глава отдела по внешним связям движения ответил, что на данный момент ведется поиск мирных граждан, которые находятся в заложниках.