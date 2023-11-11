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Politico: в соглашение Израиля и ХАМАС о пленных войдут лишь дети и старики

Алина Луговая
22:36 11.11.2023
По данным источников Politico, у некоторых из них двойное гражданство, в том числе американское.
Politico: в соглашение Израиля и ХАМАС о пленных войдут лишь дети и старики
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress
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Соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, скорее всего, будет включать только несколько десятков стариков и пожилых людей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

«В сделке, скорее всего, будут участвовать всего несколько десятков пленных израильских детей и пожилых людей», - приводит издание слова чиновников.

Отмечается, что в сделку также могут войти заложники, имеющие двойное гражданство, в том числе американское.

По мнению источников, официальное оформление гуманитарных пауз на севере сектора Газа помогло продвинуться в переговорах, однако по-прежнему остается нерешенным вопрос о полном списке взятых в плен ХАМАС людей.

Ранее на улицах Тель-Авива появились «окровавленные» мишки с завязанными глазами и фото взрослых и детей, которых взяли в плен боевики ХАМАС.

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