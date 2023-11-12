Шольц заявил, что готов продолжать диалог с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нужно продолжать вести диалог. Он добавил, что поступал так в 2022 году и намерен снова это сделать в 2024-ом. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Heilbronner Stimme.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», - сказал Олаф Шольц.

Немецкий канцлер считает, что для российско-украинских переговоров шаг должна сделать Россия, и выражаться он, по мнению Шольца, должен в выводе войск.

Ранее сообщалось, что Германия выступила против военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что у официального Берлина возникло много вопросов.

Позднее стало известно, что ФРГ увеличит военную помощь Киеву с четырех до восьми миллиардов евро. Отмечено, что изначально заложенные деньги на помощь Киеву уже иссякли из-за текущих проектов.