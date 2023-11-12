Генсек ООН заявил, что Газа должна вернуться под контроль Палестины

Антониу Гутерреш отметил, что этот процесс будет «политически чувствительным».

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Возвращение сектора Газа под контроль Палестинской национальной администрации будет лучшим решением для анклава. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью генсека ООН Антониу Гутерреша для телеканала CNN.

По словам Гутерреша, Израилю следует согласиться на серьезные переговоры о двустороннем решении конфликта при поддержке международного сообщества.

Генсек ООН обратил внимание, что для Палестины и некоторых арабских стран это не будет нелегко из-за присутствия в секторе Газа сил Израиля. Гуттериш подчеркнул, что в этой «политически чувствительной» ситуации потребуется переходный период.

Ранее стало известно, что число жертв в секторе Газа увеличилось до 11 180 человек, 4609 из которых дети. В ВОЗ также зафиксировали 137 нападений на больницы Газы за 36 дней обострения конфликта.