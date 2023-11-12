Al Hadath: число жертв в секторе Газа возросло до 11 180

В секторе Газа погибли 11 180 человек, среди них 4609 человек.

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В секторе Газа в результате проводимой Израилем наземной операции погибли 11 180 человек, среди них 4609 детей. Еще свыше 28 тысяч человек ранены.

О количестве жертв сообщило министерство здравоохранения Палестины. Его слова приводит телеканал Al Hadath.

С 7 октября произошла эскалация палестино-израильского конфликта. Тогда ХАМАС нанес ракетные удары по Израилю, после они зашли на территорию Израиля с юга. В ответ Тель-Авив начал проводить операцию в секторе Газа.

За несколько дней были заняты все населенные пункты возле данного анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским, в секторе Газа.

После власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь этого сектора. Восьмого ноября официальный Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил в секторе Газа после завершения боевых действий в этом анклаве.

Советник премьер-министра страны Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления этим сектором не входит в планы Израиля. По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованного» сектора Газа и обеспечение его международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

За все время ожесточенного противостояния погибли и ранены десятки тысяч людей с обеих сторон.