Египет сообщил, что ХАМАС отпустит несколько захваченных 7 октября человек

Египет проинформировал Израиль, что в ближайшие дни несколько заложников будут отпущены ХАМАС.

© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

В Египте заявили, что в ближайшие дни будут освобождены несколько израильских заложников, которых ХАМАС захватил в ходе атаки на территорию Израиля 7 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

Собеседник телеканала добавил, что Израиль отказался прекращать огонь или поставлять топливо в сектор Газа, пока первая группа заложников не будет освобождена.

Ранее телеканал Al Hadath проинформировал, что заложников из числа палестинских женщин и детей обменяют на 100 заложников, которых удерживает ХАМАС.

Позже в западном СМИ написали, что в соглашение Израиля и ХАМАС о пленных войдут лишь дети и старики. Анонимные источники Politico предположили, что, вероятнее всего, в сделке будут участвовать всего несколько десятков пленных израильских детей и пожилых людей.