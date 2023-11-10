Заключенных в Израиле палестинок и подростков обменяют на 100 заложников ХАМАС

Между ХАМАС и Израилем состоится обмен пленными и заключенными.

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Между Израилем и ХАМАС состоится обмен пленными и заключенными. Al Hadath сообщает, что 100 заложников палестинских боевиков обменяют на заключенных палестинских женщин и детей в израильских тюрьмах.

«Источники подтвердили соглашение об освобождении палестинских заключенных женщин и детей, удерживаемых Израилем, в обмен на 100 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС», - цитирует RT сообщение Al Hadath.

Ранее президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить огонь по сектору Газа на три дня, так как, по мнению американского лидера, это поможет в освобождении некоторых пленных ХАМАС.

Недавно стало известно, что среди пленных есть как минимум две гражданки России. Однако об их освобождении не может идти речи, пока ЦАХАЛ не прекратит огонь, заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.