Захарова заявила, что более 1 000 человек ждут эвакуации из сектора Газа

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Своей эвакуации из сектора Газа ждут более тысячи человек, из которых почти треть являются несовершеннолетними. Именно такое число людей записалось в соответствующие списки.

«Более 1 000 человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и граждане России, и наши соотечественники, и 300 несовершеннолетних», - цитирует ТАСС слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее стало известно, что уже 70 россиян покинули анклав через КПП «Рафах» и оказались на территории Египта. Их отправят в Каир в специально созданный оперативный штаб, где они смогут получить необходимые документы.

Некоторые из граждан РФ пожаловались, что из-за плохого качества воды в секторе Газа их дети заболели. Один мужчина рассказа, что его ребенка даже начало рвать. Также он пожаловался на отсутствие газа, электричества и еды.