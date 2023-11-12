МЧС сообщило, что 70 россиян покинули территорию сектора Газа

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Уже 70 граждан России вышли из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщили в МЧС РФ. Россияне находятся на территории Египта.

«70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах"», - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что сегодня, 12 ноября, граждан России начали пропускать через КПП на территорию Египта. Ранее российское ведомство сообщало о 60 пересекших границу.

В Каире МЧС организовало оперативный штаб, куда и направят всех россиян. Там они смогут сделать все необходимые им документы.