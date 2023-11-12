МЧС сообщило, что 70 россиян покинули территорию сектора Газа
Россиян, пересекших границу сектора Газа, отправят в Каир.
© Фото: МЧС РФ
Уже 70 граждан России вышли из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщили в МЧС РФ. Россияне находятся на территории Египта.
«70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах"», - говорится в сообщении МЧС.
Напомним, что сегодня, 12 ноября, граждан России начали пропускать через КПП на территорию Египта. Ранее российское ведомство сообщало о 60 пересекших границу.
В Каире МЧС организовало оперативный штаб, куда и направят всех россиян. Там они смогут сделать все необходимые им документы.