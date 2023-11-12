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У россиян заболели дети в секторе Газа из-за плохой воды

Елизавета Егорова
14:53 12.11.2023
Россиянин рассказал, что он и его семья находились в анклаве в тяжелых условиях: без воды, электричества, газа и еды.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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У россиян, которым сегодня удалось выбраться с сектора Газа через КПП «Рафах», на территории анклава заболели дети из-за плохого качества воды. МЧС РФ показало кадры, на которых мужчина жалуется на отсутствие электричества, газа и еды.

«35 дней мы находились в секторе Газа под очень жесткой войной. Без воды, без электричества, без газа, без еды. У меня ребенок даже заболел из-за за плохого качества воды, у него рвота», - сказал россиянин.

Другая уроженка России отметила, что на месте специалисты оказали помощь ее детям, которые также заболели из-за некачественной воды в секторе Газа. Женщина поблагодарила за помощь российское ведомство и президента Владимира Путина.

Напомним, что более 60 граждан РФ покинули сегодня, 12 ноября, территорию анклава. В МЧС России сообщили, что их отвезут в специальный оперативный штаб. Там они смогут оформить необходимые документы.

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