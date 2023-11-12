Boeing-737 с неисправностью благополучно приземлился в Челябинске

У вылетевшего из Сочи Boeing-737 обнаружили проблему с выпуском закрылок.

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Выполнявший рейс из Сочи пассажирский самолет, у которого обнаружили неисправность, благополучно приземлился в челябинском аэропорту. На борту судна находился 181 человек, в том числе девять детей.

«в 18:43 (16:43 по московскому времени. - Прим. ред) в аэропорту города Челябинска (Баландино) совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшего рейсом № 323 по маршруту Сочи - Челябинск авиакомпании "Победа"», - говорится в сообщении уральской транспортной прокуратуры.

У судна при заходе на посадку обнаружили проблемы с выпуском закрылок. Прокуратура даст оценку соблюдению авиакомпанией норм безопасности.

Ранее стало известно, что на Чукотке пропал самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Позже выяснилось, что судно потерпело крушение. Оно разбилось вдребезги, однако все члены экипажа выжили. Они получили травмы разной степени тяжести.