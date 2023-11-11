Появилось видео с первыми минутами после жесткой посадки Ан-2 на Чукотке

Самолет при падении превратился в груду металла, по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Один из членов экипажа самолета Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке 10 ноября, снял на видео первые минуты после жесткой посадки. Кадры публикует телеканал «Звезда».

«Мы разбились на "кукурузнике", внутри еще летчик», - пояснил мужчина.

На кадрах видео разбитый вдребезги самолет - носовая часть превратилась в груду покореженного металла. Члены экипажа получили при крушении травмы, но по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.

Напомним, что самолет Ан-2 летел маршрута Певек - Полярный потерпел крушение накануне утром, поиски были затруднены непогодой, но членам экипажа удалось выйти на связь. Для спасения пилота и двух пассажиров самолета в артель старателей «Шахтер» был направлен борт санавиации - медики и спасатели МЧС перевезли пострадавших в Анадырь.