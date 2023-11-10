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Невестка Соломина заявила, что последствия инсульта у актера «налицо»

Игнат Далакян
10:12 10.11.2023
По словам родственницы актера, в целом состояние Соломина оценивается медиками как удовлетворительное.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Невестка Юрия Соломина Мария в беседе со «Звездой» рассказала, что у госпитализированного актера плохо действуют рука и нога. В целом состояние артиста оценивается как удовлетворительное, он все время в сознании и сам ест.

«Насчет деменции не знаю, она, по-моему, была у него еще до инсульта. Очень возможно, ему 89-й год», - добавила женщина.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что у Соломина якобы из-за инсульта обнаружились признаки деменции.

Напомним, что народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова сообщила «Звезде», что артист потерял сознание на улице.

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