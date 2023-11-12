ВС РФ уничтожили пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Вооруженные силы РФ в 132 районах поразили военную технику и живую силу украинских вооруженных сил. Информацию сообщило Минобороны РФ.
Им удалось ликвидировать пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в ДНР. В боевой работе были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.
Также российские войска нанесли удар по позиции 81-го центра материального обеспечения украинских националистов около Константиновки в Николаевской области. В результате был уничтожен склад горючего.
Вместе с тем сообщалось об уничтожении российскими беспилотниками боевиков ВСУ на Времеевском направлении. Минобороны России показало кадры с места уничтожения. На них видно, как российский БПЛА сбрасывает снаряды на позиции националистов.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.