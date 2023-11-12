Армия Российские БПЛА уничтожили украинских боевиков на Времеевском направлении Игнат Далакян На кадрах Минобороны видно, как российские беспилотники сбрасывают снаряды на позиции украинских националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие операторы беспилотных летательных аппаратов на Времеевском участке уничтожили на позициях и укрытиях боевиков украинской армии. Кадры с места показало Министерство обороны России. На видео видно, как российский БПЛА сбрасывает снаряды на позиции националистов. Ранее мы показывали, как проходят тренировку операторы беспилотников в Запорожской области. На испытательно-тренировочном полигоне операторы дронов оттачивают свои навыки, а инженеры тестируют новые технические решения из области ударных беспилотных систем. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика