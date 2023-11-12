Российские БПЛА уничтожили украинских боевиков на Времеевском направлении
На кадрах Минобороны видно, как российские беспилотники сбрасывают снаряды на позиции украинских националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие операторы беспилотных летательных аппаратов на Времеевском участке уничтожили на позициях и укрытиях боевиков украинской армии. Кадры с места показало Министерство обороны России.
На видео видно, как российский БПЛА сбрасывает снаряды на позиции националистов.
Ранее мы показывали, как проходят тренировку операторы беспилотников в Запорожской области. На испытательно-тренировочном полигоне операторы дронов оттачивают свои навыки, а инженеры тестируют новые технические решения из области ударных беспилотных систем.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.