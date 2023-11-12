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ВС РФ поразили склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ в Константиновке

14:23 12.11.2023
ВС РФ поразили живую сила и военную технику украинских боевиков в 132-х районах.
ВС РФ поразили склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ в Константиновке
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Вооруженные силы России уничтожили клад орючего 81-го центра материального обеспечения украинских боевиков в Константиновке Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны России сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерией группировок ВС РФ России поражили живую сила и военную технику украинских боевиков в 132-х районах.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе Брянской области. Вражеский летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО.

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