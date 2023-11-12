ВС РФ поразили склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ в Константиновке
ВС РФ поразили живую сила и военную технику украинских боевиков в 132-х районах.
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Вооруженные силы России уничтожили клад орючего 81-го центра материального обеспечения украинских боевиков в Константиновке Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населенного пункта константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ», - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Минобороны России сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерией группировок ВС РФ России поражили живую сила и военную технику украинских боевиков в 132-х районах.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе Брянской области. Вражеский летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО.