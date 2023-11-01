Путин о санкциях: меньше шансов, что к нам завезут европейских постельных клопов

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Россия должна быть готова к возможному усилению санкционного давления со стороны коллективного Запада. К этому призвал президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что в своем стремлении наказать Россию бывшие иностранные партнеры нанесли урон собственным интересам.

«Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике, - ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», - заметил Путин.

Как отметил российский лидер, в своих фантазиях западные страны доходят до абсурда. Звучат предложения запретить к ввозу в Россию иголки и отвертки. В этом президент увидел и положительные моменты.

«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», - подчеркнул Путин.

Говоря о стоянии дел в национальной экономике в целом, президент отметил, что она развивается предсказуемо и в соответствии с прогнозами. Так, за первые девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 2,8%, сказал Путин.