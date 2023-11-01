В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин о санкциях: меньше шансов, что к нам завезут европейских постельных клопов

Ян Брацкий
21:46 01.11.2023
По словам президента Владимира Путина, инициаторы антироссийских санкций нанесли удар по собственной экономике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Гавриил Григоров POOL, РИА Новости
Читайте нас на:

Россия должна быть готова к возможному усилению санкционного давления со стороны коллективного Запада. К этому призвал президент Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что в своем стремлении наказать Россию бывшие иностранные партнеры нанесли урон собственным интересам.

«Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике, - ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», - заметил Путин.

Как отметил российский лидер, в своих фантазиях западные страны доходят до абсурда. Звучат предложения запретить к ввозу в Россию иголки и отвертки. В этом президент увидел и положительные моменты.

«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», - подчеркнул Путин.

Говоря о стоянии дел в национальной экономике в целом, президент отметил, что она развивается предсказуемо и в соответствии с прогнозами. Так, за первые девять месяцев текущего года ВВП России прибавил 2,8%, сказал Путин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области
17:49 В стране и мире
Путин не собирается обсуждать решение по ДВЗЯИ с США
17:29 В стране и мире
Видео
Военные Йемена показали десятки пусков ракет и беспилотников по Израилю
17:15 В стране и мире
TMZ: актер Мэттью Перри скончался не от передозировки
15:38 В стране и мире
Госдума досрочно лишила депутатов Власова и Белоусова мандатов
Популярное
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.