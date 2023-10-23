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Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок

Никита Черненко
15:27 23.10.2023
Глава Минпромторга РФ счел, что у коллег из Евросоюза «иссякли фантазии».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил «Звезде», что 12-й пакет санкций, состав которого обсуждают в Евросоюзе, не страшен России.

Недавно Литва выступила с инициативой добавить в новый пакет антироссийских санкций запрет на экспорт в РФ иголок для шитья, спиц для вязания, гвоздей, а также «радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их комплектующими». Мантуров отметил, что такие санкции не могут сильно навредить России.

«Уж с иголками и с радиаторами как-нибудь справимся», - сказал глава Минпромторга.

Ранее в МИД РФ сообщили о блокировке 96 тысяч тонн удобрений в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. Корабли с удобрениями должны были быть направлены в нуждающиеся страны на безвозмездной основе.

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