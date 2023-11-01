Путин: российская экономика развивается предсказуемо согласно прогнозам

Президент России по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам в Ново-Огарево.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool Globallookpress

Экономическая ситуация в России развивается «предсказуемо» в соответствии со всеми прогнозами, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Ново-Огарево.

Об этом свидетельствует оперативная статистика. Соответственно за 9 месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8 процента по сравнению с этим же периодом, но предыдущего года. Особенно президент отметил темпы роста производства машин, техники и оборудования.

«При этом более высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов», - добавил президент.

При этом в августе и сентябре этого года ВВП Росси прибавил по 5,2%. Президент уточнил, что подобные показатели сопровождаются устойчиво низкими значениями безработицы - 3 процента.