Израиль и Финляндия подписали договор о поставке системы ПРО «Праща Давида»

«Праща Давида» стоит на вооружении Армии Израиля и входит в систему «Железный купол».

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Израиль и Финляндия подписали соглашение о купле-продаже системы ПРО «Праща Давида». Документ о сделке подписали сегодня представители оборонных ведомств двух стран.

«Генеральный директор MG (Res) Эяль Замир подписал соглашение о продаже Финляндии «Пращи Давида»», - сообщила пресс-служба МО Израиля.

Стоимость сделки составила порядка 317 миллионов евро.

В МО Израиля подчеркнули, что их система ПВО нацелена на «перехват современных угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и дроны».

Напомним, что «Праща Давида» - один из элементов израильской системы ПВО «Железный купол», ее эффективность оценивается в 95%.

Как ранее отметил военный эксперт Виктор Литовкин, российская ракетная система С-400 «на порядок лучше, чем Patriot, THAAD и любые другие системы ПВО, лучше в том числе израильских систем "Железный купол", "Праща Давида" и других».