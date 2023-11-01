От поддержки до гнева: как менялась мировая реакция на удары Израиля по Газе

Ряд стран отозвали своих послов из Израиля с призывом прекратить военные действия в Газе, уверенную поддержку Тель-Авиву все еще оказывает его союзник Вашингтон.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: IMAGO, Naaman Omar apaimages Globallookpress

Идиш резко меняется на арабскую вязь, когда прямое вещание израильского телеканала 13 прерывают хакеры: на экраны транслируют речь представителя высшего руководства ХАМАС Абу Убейды и других политических соратников шиитского движения, а после демонстрируют пуски ракет по Израилю.

Некоторым повезло куда меньше, и ракетный залп, например, по израильскому Ашдоду, вынуждены были увидеть воочию - снаряды упали прямо на трассу, по которой ехали гражданские машины - не военные. Пассажиры говорят на русском. Судя по диалогу - пытаются быстрее уехать с приграничной с Газой территории.

В ответ армия обороны Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений, если тактика покажет результат - начнут продвижение вглубь палестинского эксклава. ЦАХАЛ настаивает на своей позиции: ХАМАС прикрывается мирным населением и делает людей частью этой войны. При этом по версии израильских военных - каждый удар проходит 11 или 12 этапов одобрения, прежде чем отдают команду.

«Наши силы продолжают значительно расширять свои наземные операции в северной части сектора Газа. Ночью велись крупные бои, в том числе за многоэтажное здание в районе Джабалии. Террористы открыли огонь по нашим силам в этом районе и использовали это здание, как и многие другие, в качестве убежища. ХАМАС пытаются создать картину разрушенной Газы и жителей Газы, погибших по вине Израиля и его военных», - заявил Даниэль Хагари, контр-адмирал, пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

Жилой квартал в Газе Джабалия сегодня во всех сводках мировых новостей: здесь располагался временный лагерь беженцев. В результате ударов со стороны Израиля погибли десятки человек, среди которых, по заявлению ХАМАС, также были трое иностранцев. В эфире CNN представитель израильской армии признает удар по мирному населению, но называет это охотой на Ибрагима Беари - командира ХАМАС, который прятался за спинами гражданских.

Всё это уже неоднократно звучало из уст израильских политиков и самого премьера Нетаньяху: массированный обстрел Газы, включая жилые районы, - тактика ведения боя с противником. Мировая реакция на подобные заявления неоднозначная: от поддержки до гнева и...сарказма, за который традиционно отвечает французский журнал карикатур Шарли Эбдо - обложка дня, на которой израильский глава правительства, а вдали от него протестующие с лозунгами «Лжец», «Уходи».

Часть указаний Нетаньяху в том числе координируется с Вашингтоном. США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные - численность прибывающего спецназа Пентагон скрывает, но называет эту переброску - как часть работы инструкторов в рамках подготовки израильских солдат, а потенциальное участие в конфликте американских бойцов Белый Дом отрицает. Сама же ситуация у палестино-израильских границ более чем взрывоопасная - об этом эксклюзивно нашему телеканалу рассказал посол России в Израиле

«Я сегодня видел цифру, что за все это время, - не наземной операции, а за все это время, 26 день сегодня идет - было поражено в Секторе Газа 11 тысяч объектов. Якобы инфраструктурных объектов, связанных с ХАМАС. Но при такой интенсивности обстрела с учетом того, что на территории Сектора Газа более 2 миллионов жителей мирных живет, понятно, что страдают они по полной программе. Огромные жертвы среди мирных жителей - раненые, убитые и прочие жертвы- они точно есть. И поэтому надо останавливаться - наша позиция очень простая. Надо останавливаться, объявлять прекращение огня, кровопролитию положить конец, решить гуманитарные вопросы, которые назрели и уже перезрели», - сказал Анатолий Викторов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Израиле.

Усиливается и дипломатическое напряжение вокруг Тель-Авива. Чили и Колумбия отзывают своих послов из Израиля для консультаций, а Боливия и вовсе делает резкий шаг назад - с речью в эфире первого государственного телеканала выступил зам главы МИД.

«Мы не могли не отреагировать на бесчеловечное отношение к палестинцам. Это наша принципиальная позиция. Мы разрываем дипломатические отношения с государством Израиль», - высказался заместитель главы МИД Боливии Фредди Мамани.

В ответ МИД Израиля обозначил решение Боливии как капитуляцию перед терроризмом и перед Ираном - так Тель-Авив окончательно закрепил свою позицию касательно геополитических участников этого конфликта.