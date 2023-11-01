В стране и мире Палестино-израильский конфликт Al Arabiya: армия Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений Владимир Рубанов Сухопутные силы ЦАХАЛ действуют одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами анклава. © Фото: Ilan Assayag XinHua Globallook Press Читайте нас на: Армия Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений, сообщил телеканал Al Arabiya. Ожесточенные столкновения между ЦАХАЛ и палестинскими группировками идут на севере Газы. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». Сухопутные силы ЦАХАЛ действуют одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами анклава. Информации о потерях с обеих сторон пока не поступало. Ранее о боях у границы города Бейт-Ханун сообщалось 28 октября. КПП расположен на северной оконечности сектора Газа, между израильским кибуцем Эрез и палестинским городом Бейт-Ханун. Экспертное мнение и аналитика