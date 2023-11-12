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Бойцы группировки «Юг» уничтожили бригаду боевиков в районе Клещеевки

11:45 12.11.2023
Российские военнослужащие нанесли точный удар ракетой по механизированной бригаде ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В районе Клещеевки была уничтожена украинская пехота 22 ОМБр (отдельная механизированная бригада).

Российские бойцы Южной группировки войск поразили объект противника точным ударом управляемой ракеты. Соответствующие кадры публикует Минобороны России.

Ранее старший лейтенант Золто Арсаланов, под чьим командованием находились представленные министром обороны Сергеем Шойгу к госнаграде бойцы мотострелковой роты, рассказал, как они отразили наступление украинских боевиков на левом берегу Днепра.

По словам, Арсаланова, военнослужащие были отлично подготовлены, а на поле боя вели себя как настоящие воины.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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