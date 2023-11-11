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«Батя, Француз, Тигренок, Шер»: командир Арсаланов рассказал о представленных Шойгу к награде сослуживцах

17:58 11.11.2023
Бойцы мотострелковой роты, отразившие атаку ВСУ на левом берегу Днепра, вели себя как настоящие воины, заявил старший лейтенант Золто Арсаланов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Старший лейтенант Золто Арсаланов рассказал о бойцах мотострелковой роты, отразившей наступление ВСУ на левом берегу Днепра. По его словам, у них отличная боевая подготовка, а во время сражения военнослужащие повели себя как настоящие герои.

«Батя, Француз, Тигренок, Шер, Понура (позывные бойцов. - Прим. ред.). Они подготовлены. Ведут себя как настоящие воины. Готовы всегда поддержать командира и личный состав. Они молодцы, очень хорошо себя проявили и показали на данном участке обороны», - отметил Арсаланов.

Старший лейтенант рассказал, как российским военнослужащим удалось нанести огневое поражение группе противника. Впоследствии боевики были взяты в плен.

В ходе боя Арсланов получил осколочное ранение. Сейчас он восстанавливается в госпитале.

За мужество и героизм министр обороны РФ Шойгу представил всех военнослужащих мотострелковой роты к государственным наградам.

Ранее сослуживец Арсланова рассказал, что командир в ходе боя действовал слаженно. Он четко говорил бойцам, что нужно делать. По словам сослуживца, бой был быстрый и тяжелый.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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