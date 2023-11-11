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Защищавший левый берег Днепра Арсаланов рассказал, как ВСУ пытались уничтожить своих

14:41 11.11.2023
Большинство украинских боевиков 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр были уничтожены, 11 из них подразделение Арсаланова взяло в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Старший лейтенант Золто Арсаланов, который удостоился государственной награды от министра обороны РФ Сергея Шойгу, рассказал, как ему удалось силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» уничтожить военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.

Большинство украинских боевиков данного подразделения были уничтожены, а 11 из них взяты в плен.

«Мы упредили их, нанесли огневое поражение первой группе противника, которая зашла к нам. Затем группа, которая заходила последующая была взята в плен», - рассказал Арсаланов.

По рассказу военнослужащего, когда его подразделение вывело военнопленных в тыл, противник начал предпринимать попытки уничтожения собственной группы. Как объясняет Арсланов, это было необходимо противнику, чтобы группировка «Днепр» не взяла их в плен для получения каких-либо разведданных или другой информации.

«Затем начали минометный обстрел квадрокоптерного типа БПЛА начали вести гранаты, мины. И в один из таких моментов я получил ранение осколочными», - рассказал боец.

Ранее сослуживцы старшего лейтенанта Злото Арсаланова, которые участвовали вместе с ним в бою на левом берегу Днепра рассказали, как действовал их командир при атаке противника. По его рассказу, Арсаланов был со своим подразделением до конца даже после того, как получил ранение.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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