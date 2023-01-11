Москалькова рассказала о перспективах обмена гражданскими лицами с Украиной

© Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ, РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила возможность обмена преследуемых за «пророссийскую позицию» гражданских лиц со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на встрече в Анкаре.

«Да, такая тема поднималась - обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом», - отметила Москалькова в беседе с РИА Новости.

Со своей стороны, Лубинец попросил рассмотреть вариант, при котором осужденные в России украинцы смогли бы продолжить отбывать наказание у себя на родине. Стороны условились поддерживать дальнейшие контакты.

В первых числах января в Россию вернулись 50 военнослужащих, которые содержались в украинском плену. Спецборт доставил их на аэродром Чкаловский в Московской области. Возращенные на Родину бойцы пройдут необходимое лечение и курс реабилитации.