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Москалькова рассказала о перспективах обмена гражданскими лицами с Украиной

Ян Брацкий
20:16 11.01.2023
Трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, России и Украины состоялась в Анкаре.
Москалькова рассказала о перспективах обмена гражданскими лицами с Украиной
© Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ, РИА Новости
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила возможность обмена преследуемых за «пророссийскую позицию» гражданских лиц со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом на встрече в Анкаре.

«Да, такая тема поднималась - обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом», - отметила Москалькова в беседе с РИА Новости.

Со своей стороны, Лубинец попросил рассмотреть вариант, при котором осужденные в России украинцы смогли бы продолжить отбывать наказание у себя на родине. Стороны условились поддерживать дальнейшие контакты.

В первых числах января в Россию вернулись 50 военнослужащих, которые содержались в украинском плену. Спецборт доставил их на аэродром Чкаловский в Московской области. Возращенные на Родину бойцы пройдут необходимое лечение и курс реабилитации.

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