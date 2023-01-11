Москалькова обсудила тему гумпомощи на встрече с украинским коллегой

Омбудсмен 9 января сообщала о том, что встреча с Дмитрием Лубинцом пройдет на территории Турции.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

«Обсудили (на встрече. — Прим.ред.) вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран», — написала Москалькова.

Омбудсмен 9 января сообщала о том, что их встреча пройдет на территории Турции. Подробностей о повестке переговоров она не приводила.

Ранее Москалькова заявила, что обратилась к генеральному секретарю Совета Европы (СЕ), директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также к главе комитета СЕ в связи с массовым расстрелом российских бойцов, оказавшихся в плену.