Армия Опубликованы кадры встречи освобожденных из плена военнослужащих ВС РФ на аэродроме Чкаловский Российских бойцов доставили на транспортном тяжелом самолете Ил-76М. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Опубликованы кадры прибытия 50 российских военнослужащих, которые содержались в плену на подконтрольной киевскому режиму территории, на аэродром Чкаловский в Подмосковье. Российских бойцов доставили тяжелом военно-транспортном самолете Ил-76М ВКС РФ. Планируется, что военнослужащие в Москве будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что 50 попавших в плен военнослужащих ВС РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика