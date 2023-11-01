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Bloomberg: Авен заявил, что миллиардные инвестиции в Запад были ошибкой

Иван Жарков
20:01 01.11.2023
В ходе трехчасового допроса Петр Авен признался британским полицейским, что его миллиардные инвестиции в Запад были ошибкой.
Bloomberg: Авен заявил, что миллиардные инвестиции в Запад были ошибкой
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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На допросе в лондонском аэропорту в июле прошлого года Петр Авен признал нецелесообразность своих инвестиций в экономику Запада, пишет Bloomberg. Авен как раз собирался покинуть Великобританию и направлялся в Прибалтику, когда полицейские решили с ним побеседовать. Британские правоохранители поинтересовались у Авена, с какой целью он «инвестировал миллиарды» на Западе и перенес свой главный офис в Великобританию.

«По ошибке!» — ответил Авен.

Бизнесмен отметил, что не понимает, по каким причинам оказался под санкциями. По мнению Авена, эту сложную ситуацию создали в том числе западные политики и бизнесмены, которые виноваты «не меньше, чем так называемые российские олигархи».

Петр Авен получил латвийское гражданство в 2016 году. До середины лета 2022 года он продолжал жить в Лондоне. Весной прошлого года приютившая Авена Великобритания наложила на бизнесмена санкции, а в августе 2023 года он попал под ограничения США. Позднее Петр Авен оспаривал решение Брюсселя в европейском суде. Российская сторона назвала такое отношение к бизнесменам «бандитизмом».

Ранее партнер Авена по бизнесу Михаил Фридман так же назвал ошибкой свой переезд в Великобританию. Этой осенью он собирался уехать в Израиль, но этим планам помешало резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас Фридман находится в Москве.

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