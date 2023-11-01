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В Москве увековечили память конструктора Останкинской телебашни Никитина

Ян Брацкий
19:43 01.11.2023
Николай Никитин считается первооткрывателем высотного строительства в России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве увековечили память главного конструктора Останкинской телебашни - у подножия грандиозного сооружения открыли бюст Николая Никитина. Его называли отцом советского высотного строительства. Главное здание МГУ и скульптура «Родина-Мать» - тоже его творения. Как часто говорил сам Никитин, «только небывалое достойно воплощения». И ему это всегда удавалось блестяще.

Именно благодаря великому конструктору страна освоила передовые методы строительства из сборного железобетона. И уникальная телебашня стала венцом мастерства Никитина. А современные российские инженеры достойно продолжают его традиции - в этом уверен автор композиции, скульптор Владимир Суровцев.

«Какие уникальные сооружения созданы нашими инженерами в последнее время. Знаменитый мост на остров Русский на Дальнем Востоке, Крымский мост, великолепные висячие мосты в Муроме. Я назвал только маленькую часть всего того, что сделали наши инженеры. Этот бюст - это один из кирпичиков развития нашей страны, укрепления мощи нашего государства», - рассказал скульптор и народный художник России Владимир Суровцев.

Памятник инженеру, подарившему стране телебашню, стал прекрасным дополнением к знаменитой «Галерее Звезд» Останкино, посвященной самым ярким и знаковым фигурам отечественной тележурналистики. Она уже стала неотъемлемой частью всего вещательного комплекса.

Идея ее создания принадлежит президенту медиахолдинга «Красная Звезда» Алексею Пиманову. В крытом стеклянном павильоне устанавливают памятные знаки в честь выдающихся деятелей советского и российского телевидения. Сейчас их уже 20, но всего планируется разместить около сотни. Проект «Галерея Звезд» также лег в основу одноименного телецикла о творчестве журналистов прошлого и наших дней на канале «Звезда».

Не так давно в рамках проекта мы рассказали о творческом пути удивительно талантливого и любимого многими телеведущего Юрия Николаева, который представил свои мемуары.

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