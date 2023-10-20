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Телеведущий Юрий Николаев представил свои мемуары

Ян Брацкий
07:50 20.10.2023
В книге «Здесь все по-честному» телеведущий рассказал о работе в кадре и жизни за ним.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Один из самых известных и самых обаятельных ведущих советского и российского телевидения - Юрий Николаев - выпустил свои мемуары. Книга называемся «Здесь все по-честному». Презентация прошла в культовом магазине «Москва» на Новом Арбате. Там Николаев по-честному рассказал, как отбирал для воспоминаний все наиболее интересное, что было в его жизни - в кадре и за кадром: как встречался с Родом Стюартом и гулял по Санкт-Петербургу с Марчелло Мастроянни, как на протяжении 15 лет будил всех самой популярной на советском ТВ музыкальной передачей «Утренняя почта», и как за нее вызывали «на ковер» к начальству. Как ни странно, претензий к содержанию, даже после появления в эфире клипов западных звезд, не было, все замечания касались внешности.

«Говорили, что волосы слишком длинные, надо чтобы уши были открыты. Или появился в джинсах - это неуважение к зрителю. Или ты положил ногу на ногу, ну такие мелочи», - вспомнил народный артист РФ Юрий Николаев.

Тогда в конце 70-х, и в 80-х годах, многие говорили, что Николаев сильно рискует. А он признается, что именно такая черта характера, как авантюризм, помогала ему идти в профессии дальше. В начале 90-х он решился уйти с престижного места ведущего центрального телеканала и пуститься в свободное плавание, как продюсер запустил шоу «Утренняя звезда».

«Когда я собрал первый раз команду и сказал, что будем выпускать часовую музыкальную передачу, где звезды и дети поют живьем, без фонограммы, мне сказали, что я сошел с ума», - вспомнил Николаев.

Именно в этом проекте впервые на большую сцену вышли многие нынешние суперзвезды от Валерии и Сергея Лазарева, до Пелагеи и Юлии Пересильд. Программа имела огромный успех, как впрочем все, к чему прикасается Николаев. Потом он вел «Достояние республики». Сейчас в  жюри конкурса «Новая звезда». Николаев всегда в работе, и всегда с молодежью - несмотря на то, что ему 74 года.

Почти полвека из них рядом - жена Элеонора, которой в книге посвящена отдельная глава. Элеонора Александровна рассказала, что для нее это стало сюрпризом, и призналась, что они с мужем все делают вместе.

«Тяжело не было. Уставали, безусловно, были моменты. Но все было в радость. Юра занимался тем, что может и что хорошо делает, а мое дело помочь», - отметила супруга телеведущего Элеонора Николаева.

Под этими словами может подписаться миллионная аудитория телезрителей. Имя Юрия Николаева по праву украшает галерею звезд у Останкинской телебашни. Идея ее создания зародилась у президента медиа-холдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова. И это тоже по-честному - не забывать лучших в профессии, тех, без кого невозможно представить российское телевидение.

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