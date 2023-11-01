Иордания отозвала своего посла в Израиле

В Иордании также указали на то, что посол Израиля в ближайшем будущем может не возвращаться в Иорданию.

© Фото: Mohammad Abu Ghosh, XinHua, Global Look Press

По сообщению иорданского агентства Petra, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади отозвал посла страны в Израиле вследствие осуждения иорданской стороной действий Тель-Авива в секторе Газа.

«Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису», - цитирует агентство главу иорданского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что конфликт на Ближнем Востоке может поставить под угрозу безопасность всего региона и международный мир в целом. Иордания привержена делу обеспечения безопасности в Газе и прекращения боевых действий.

Также в МИД Иордании указали на то, что посол Израиля, который ранее покинул страну, может в ближайшее время не возвращаться в страну и к исполнению своих обязанностей в Иордании. Возвращение послов на их соответствующие места возможно только при условии прекращения Израилем военных действий в отношении сектора Газа и предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе.

Единственным возможным выходом из сложившегося кризиса в Иордании считают создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, как это было на 4 июня 1967 года.

Накануне стало известно о решении Колумбии и Чили отозвать своих послов в Израиле. Колумбийский глава пригрозил разрывом дипломатических отношений, если Израиль продолжит «резню палестинского народа», а в Чили призвали прекратить боевые действия.