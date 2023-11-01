В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Иордания отозвала своего посла в Израиле

Елизавета Кондрикова
19:07 01.11.2023
В Иордании также указали на то, что посол Израиля в ближайшем будущем может не возвращаться в Иорданию.
Иордания отозвала своего посла в Израиле
© Фото: Mohammad Abu Ghosh, XinHua, Global Look Press
Читайте нас на:

По сообщению иорданского агентства Petra, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади отозвал посла страны в Израиле вследствие осуждения иорданской стороной действий Тель-Авива в секторе Газа.

«Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису», - цитирует агентство главу иорданского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что конфликт на Ближнем Востоке может поставить под угрозу безопасность всего региона и международный мир в целом. Иордания привержена делу обеспечения безопасности в Газе и прекращения боевых действий.

Также в МИД Иордании указали на то, что посол Израиля, который ранее покинул страну, может в ближайшее время не возвращаться в страну и к исполнению своих обязанностей в Иордании. Возвращение послов на их соответствующие места возможно только при условии прекращения Израилем военных действий в отношении сектора Газа и предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе.

Единственным возможным выходом из сложившегося кризиса в Иордании считают создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, как это было на 4 июня 1967 года.

Накануне стало известно о решении Колумбии и Чили отозвать своих послов в Израиле. Колумбийский глава пригрозил разрывом дипломатических отношений, если Израиль продолжит «резню палестинского народа», а в Чили призвали прекратить боевые действия.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области
17:49 В стране и мире
Путин не собирается обсуждать решение по ДВЗЯИ с США
17:29 В стране и мире
Видео
Военные Йемена показали десятки пусков ракет и беспилотников по Израилю
17:15 В стране и мире
TMZ: актер Мэттью Перри скончался не от передозировки
15:38 В стране и мире
Госдума досрочно лишила депутатов Власова и Белоусова мандатов
Популярное
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.